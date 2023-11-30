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Песков назвал дату проведения прямой линии и большой пресс-конференции Путина

Владимир Путин 14 декабря проведет прямую линию и ежегодную большую пресс-конференцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова.

Отмечается, что сбор вопросов стартует 1 декабря, их можно будет отправить по sms, оставить на сайте или задать по телефону.

На пресс-конференцию будут приглашены российские региональные и федеральные журналисты, сотрудники аккредитованных иностранных СМИ.

По словам Пескова, четкого хронометража нет, но обычно это мероприятие продолжительное.