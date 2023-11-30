Опубликованы фотографии уцелевших элементов фасада и конструкций Дома Постниковых

Компания «Фасадстройсервис» опубликовала фото уцелевших после пожара 2013 года и представляющих историческую ценность элементов фасадов и конструкций Дома Постниковых. Сейчас они находятся на производственной базе компании и готовятся к реконструкции.

«Дом Постниковых будет восстановлен на прежнем фундаменте в точном соответствии с его историческими размерами и фасадом», — сообщается на сайте компании.

Там же опубликован эскиз фасада после реконструкции.

Окончание работ запланировано на декабрь 2024 года.

Справка.

«Фасадстройсервис» — почетный член некоммерческого партнерства «Российская ассоциация реставраторов». В Рязанской области компания реализовала несколько сотен реставрационных проектов. Самые известные: здание бывшего ликеро-водочного завода на улице Павлова, здания Росгвардии, школы N7, Политехнического института, рязанской облдумы на улице Ленина, Торговых рядов на площади Ленина, Дома Лидии Кашиной в селе Константиново.