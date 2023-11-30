Губернатор рассказал, сколько медоборудования появилось в области в 2023 году

В этом году по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели 925 единиц медицинской техники в города и села области. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

«Президент поставил задачу — люди должны получать качественные медицинские услуги там, где они живут. Системно подходим к ее решению. Большая часть нового оборудования уже работает в медучреждениях», — написал он.

В Касимове, Сасове и в противотуберкулезном диспансере Рязани появились передвижные медицинские комплексы на базе автобуса ПАЗ. Два компьютерных томографа отправились в Ряжский и Шиловский районы.

«В ближайшее время закончится монтаж ангиографа в Скопинской больнице, заменим 54 стоматологические установки в районных поликлиниках и установим более 20 анализаторов для диагностики диабета на ранних стадиях», — отметил Малков.

Также совершенствуется система закупок в здравоохранении. До конца года закупят еще 25 автомобилей неотложной медицинской помощи для районов области.

Продолжают строить новые фельдшерские пункты, обновлять и оснащать больницы и поликлиники.