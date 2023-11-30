«Двери сами отворились»

Петрухин Сергей, Начальник участка по обслуживанию систем видео и домофонизации ГК «Зелёный Сад» рассказал об опыте внедрения умной домофонии.

В Рязани нас знают как застройщика с передовым опытом. Наши специалисты посещают выставки, изучают самые перспективные решения ведущих федеральных застройщиков, видоизменяют, адаптируют и внедряют этот опыт уже на объектах компании. Наша визитная карточка — это жилые комплексы с системными инновационными решениями для многоквартирных домов.

Для реализации выбираем экологичные материалы, энергосберегающие технологии, создаем уникальные общественные пространства для разных сценариев жизни с «умными» решениями. Поэтому ещё 5 лет назад мы решили уйти от обычной аналоговой домофонизации и перейти на цифровое решение.

Вопрос о создании своей платформы мы отклонили, поскольку для нас важен высокий уровень качества уже со старта, чтобы люди получили максимальный уровень сервиса, а не проходили через длительный период настройки. Мы внимательно подбирали компанию-партнера, которая имеет экспертизу, оборудование и профильный опыт. Вначале мы работали с одним провайдером услуг, но спустя время увидели, что партнеры не совсем нас устраивают с точки зрения скорости обслуживания конечных абонентов. Когда что-то выходило из строя, проблема решалась силами провайдера и время реакции на проблему достигало нескольких дней. Для нас это критично, поскольку если несколько дней жители остаются без сервиса — уровень удовлетворённости нашей работой падает.

Нам нужна была платформа, с которой мы можем быть независимыми в своем выборе оборудования и комплектующих, чтобы самим осуществлять базовый сервис. Это позволяет нам закрывать технические проблемы в максимально короткий срок без ожидания служб провайдера. Собственный большой штат квалифицированных специалистов быстро решает возникающие проблемы на объектах, если такие появляются. Мы на месте, мы можем это решить максимально быстро и нам не нужно быть зависимыми от сторонних специалистов, которые могут затянуть сроки. А если что-то происходит на уровне сервера, то это зона ответственности провайдера. Именно поэтому наличие платформы нам было важно.

К платформе у нас достаточно большой список критериев оценки. Плюс мы работаем на панелях Beward, у которых есть функция face id. Людям очень удобно, что камера видит посетителя сразу и не нужно ждать, пока система отреагирует. Открывание двери происходит мгновенно, что для людей очень значимо. Через связку Beward + РосДомофон мы оснащаем не только подъездную дверь, но и калитки. Более того, мы пошли дальше — как калитки, так и двери в подъезд открываются самостоятельно для зарегистрированных посетителей. Если человек идет с сумками, ему — не нужно доставать ключи и даже открывать дверь. Лифт — это первое место, где нужно будет нажать кнопку.

Мы набрали очень крутых и грамотных системных администраторов в штат: там, где могла быть пробуксовка на этапе подключения — мы сработали слажено, поэтому без проблем все запустили. Самым максимальным сбоем было просто предупреждение, что по техническим причинам будет отключение домофона, продлилось один час. Это было единственной сложностью за двухлетнюю работу. По сравнению с опытом сотрудничества с прошлым провайдером, когда-то одно не работает, то другое, я считаю один час отключения за 2 года достойным результатом.

На этом мы не планируем останавливаться. Будем проводить дальнейшую интеграцию в другие жилые комплексы, продолжать дальнейшее распространение опыта. Для этого планируем проводить специальное обучение персонала по работе с оборудованием и внедрять на новых строящихся объектах. Проект показал хорошие результаты: снизилось кол-во заявок по ремонту домофонов — так как стало меньше отказов оборудования, а время работы на устранение неполадок значительно сократилось.