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Депутаты рязгордумы передали в больницы собранные игрушки в рамках «Коробки храбрости»

Представители рязанской городской думы передали в областную детскую больницу и городскую больницу № 11 собранные в ходе акции «Коробка храбрости» игрушки и материалы для творчества. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Собранные в ходе акции коробки вещей передали глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, первый заместитель главы муниципального образования Антон Астафьев и заместитель главы муниципального образования Анна Иванова.

Отметим, что акция «Коробка храбрости» проходила с 9 ноября. Ее цель — поддержать детей, которые проходят длительное лечение в больницах, дав пациентам возможность выбрать любой понравившийся подарок после болезненной процедуры. К сбору игрушек и наборов для творчества присоединились депутаты областной и городской дум, работники МУПов и промышленных предприятий, все неравнодушные горожане.

«Дети, которые лечатся в больницах, как никто нуждаются во внимании и поддержке. Если мы можем порадовать их, поднять настроение после неприятных медицинских манипуляций, это нужно обязательно сделать. С каждый годом масштаб акции растет, все больше подарков мы передаем в больницы — спасибо за это всем неравнодушным», — сказала Татьяна Панфилова.

Часть собранных подарков будет передана в медучреждения Херсонской области.