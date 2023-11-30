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Бывший клирик Скопинской епархии перешел в раскольническую организацию

Рязанская епархия предупредила людей о антиканонической деятельности лишенного сана бывшего клирика Скопинской епархии. Об этом сообщается на сайте структуры со ссылкой на Антисектантскую службу западного викариатства Москвы.

Антисектантская служба утверждает, что бывший клирик Скопинской епархии Леонид Лошицкий вступил в общение раскольнической организацией РПЦЗ «митрополита» Агафангела Пашковского и направлен этой организацией в деревню Новые Воды Кораблинского района для осуществления раскольнической деятельности.

Отмечается, что организация Пашковского не состоит в общении и не признана ни одной Поместной Православной Церковью. Ряд изданий духовной литературы и периодики, вышедших под омофором РПЦЗ (А), в 2019 году включили в список экстремистских материалов. Также известно, что резиденция Пашковского располагается на Украине.

В епархии подчеркнули, что Лошицкий совершает богослужения и требы в домах верующих, часто пытается попасть в дома престарелых и интернаты Рязани и области.

«Просим быть бдительными! Лошицкий — раскольник, ведущий антиканоническую и противозаконную деятельность», — негодуют в епархии.