Александр Уланов: ярмарочных пространств в Рязани станет больше

29-30 ноября в Рязани прошел региональный семинар-совещание малых форм хозяйствования «АгроРязань — 2023». Главная цель мероприятия ― сформировать единые подходы к поддержке и дальнейшему развитию малых форм хозяйствования, приобретение новых компетенций.

Среди участников семинара ― владельцы личных подсобных хозяйств, главы крестьянских (фермерских) хозяйств, члены сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственные товаропроизводители, начальники управлений сельского хозяйства и представители муниципалитетов Рязанской области.

Большой блок программы «АгроРязань — 2023» был посвящен теме сельскохозяйственной потребительской кооперации, а именно успешным кейсам поддержки предпринимателей. Одной из региональных мер поддержки аграриев является организация и благоустройство ярмарочных пространств в областном центре. Об этом рассказал директор Агентства развития бизнеса Рязанской области Александр Уланов.

«В 2023 году по поручению губернатора Павла Малкова на средства областного бюджета Агентство занимается обустройством ярмарочных пространств в Рязани. Сейчас у нас три подобных объекта ― на площади Победы, где проходят тематические ярмарки, у здания ЦНТИ, куда съезжаются производители сельхозпродукции из разных районов области. Совсем скоро планируется открытие еще одной торговой точки ― у ТЦ «Кит» в микрорайоне Канищево. Все они уже полюбились горожанам, которые получили возможность купить качественные продукты родного края «из первых рук», — отметил Уланов.

По словам Александра Уланова, важно было сделать так, чтобы ярмарки стали комфортными как для участников, так и для посетителей. При благоустройстве территории у ЦНТИ было заменено асфальтовое покрытие, установлены ограждение, освещение, шлагбаумы, скамейки и урны. Также обустроена парковка для транспорта, место складирования мусора, санитарная зона. В деревянные палатки-домики, выполненные в едином стиле, подведено освещение.

«Изменились и юридические условия отбора продавцов. Все списки формируются в Центре развития потребительского рынка АРБ. Желающие торговать обращаются туда, оставляют заявки, после проверки соответствия действующему законодательству им выписывают пропуск и они могут участвовать в ярмарках. Производители очень рады, что мы ввели такую систему. Так мы ушли от перекупщиков», ― сказал Уланов.

Кроме этого, ярмарки несут в себе и социально-культурный аспект. Недавно совместно с региональным минэкономразвития впервые проведен конкурс «Выбирай рязанское. Ярмарка» с дегустацией продукции местных производителей. «В канун Нового года проведем еще одну тематическую ярмарку на площади Победы, а у ЦНТИ будет организована развлекательная программа, которая продолжится в каникулы. Пользуясь случаем, приглашаю рязанцев на народные гулянья», ― подытожил Александр Уланов.