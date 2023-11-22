В Рязани 25 ноября пройдет митинг за сохранение рязанского Кремля

В Рязани 25 ноября пройдет митинг за сохранение рязанского Кремля. Об этом сообщили в группе «ВООПиК Рязань».

Митинг проведут около памятника Советско-польскому братству по оружию с целью сохранения культурного наследия, против уничтожения рязанского Кремля, за отставку чиновников.

Начало — в 11:00.

Отмечается, что администрация города не согласовала этот митинг на нескольких площадях в центре города, так как они якобы заняты другими публичными мероприятиями.

«Градостроительная политика в городе Рязани направлена не на сохранение исторического наследия и развитие города, а на его уничтожение. Все на митинг! Защитим Рязань!» — подчеркнули организаторы.

Возрастное ограничение: 18+