В Шиловском районе при пожаре погиб 53-летний мужчина

В селе Боровое Шиловского района в пятницу, 10 ноября, произошел пожар. В результате ЧП погиб мужчина 1970 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

В селе Боровое Шиловского района в пятницу, 10 ноября, произошел пожар. В результате ЧП погиб мужчина 1970 года рождения, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании жилого деревянного дома поступило в 22:20. Здание полностью сгорело, площадь пожара составила 96 кв. м.

На место выезжал один пожарный автомобиль, три человека.