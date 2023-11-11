В Шацке водитель легковушки сбил нетрезвую велосипедистку

В пятницу, 10 ноября, в Шацке на перекрестке улиц Карла Маркса и Рабоче-Крестьянской водитель легковушки сбил велосипедистку. ДТП произошло примерно в 18:30, сообщается на сайте ИД «Пресса».

В пятницу, 10 ноября, в Шацке на перекрестке улиц Карла Маркса и Рабоче-Крестьянской водитель легковушки сбил велосипедистку. ДТП произошло примерно в 18:30, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По словам очевидцев аварии, нетрезвая шатчанка перевозила велосипед через дорогу вне пешеходного перехода. Она не убедилась в безопасности перехода, женщину сбил автомобиль местного жителя. По словам водителя, женщина вышла на дорогу прямо перед ним, была в темной одежде и без осветительных приборов на велосипеде.

Свидетели добавили, что водитель не превышал скорость и пытался предотвратить ДТП, но избежать столкновения не удалось.

Женщину с травмами госпитализировали в шацкую межрайонную больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.