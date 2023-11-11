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В Сараях в аварии погиб 63-летний руководитель сельхозпредприятия
Авария произошла примерно в 16:55, 63-летний водитель УАЗ «Патриот», по предварительной информации, столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 38-летнего водителя.

В Рязанской области в пятницу, 10 ноября, произошло смертельное ДТП в поселке Сараи. Пострадавший руководитель одного из сельхозпредприятий района скончался в районной больнице, сообщается на сайте ИД «Пресса».

Авария произошла примерно в 16:55, 63-летний водитель УАЗ «Патриот», по предварительной информации, столкнулся с «Ладой Калиной» под управлением 38-летнего водителя, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

После столкновения УАЗ по инерции продолжил движение и столкнулся с грузовиком МАН с полуприцепом по управлением 37-летнего водителя. В результате происшествия водитель УАЗ от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.