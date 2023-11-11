В Рязанской области убрали 11 из 19 сошедших с рельсов вагонов

На месте схода вагонов весь день продолжаются восстановительные работы, сообщает пресс-служба МЖД вечером в субботу, 11 ноября.

Железнодорожники убрали 11 из 19 грузовых вагонов, сошедших в результате подрыва полотна. На месте схода вагонов весь день продолжаются восстановительные работы, сообщает пресс-служба МЖД вечером в субботу, 11 ноября.

Также рабочие восстановили 75 из 275 метров железнодорожного полотна.

Работы продолжаются. В них задействованы более 300 человек, четыре восстановительных поезда.

На движении пассажирских и пригородных поездов ЧП не отразилось.

Напомним, после случившегося следователи возбудили уголовное дело о теракте.

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