В Рязани опровергли введение плана «Перехват» после ЧП на железной дороге

Источник из силовых структур опроверг распространяемую рядом телеграм-каналов информацию о том, что в Рязанской области введен план «Перехват». Об этом стало известно РЗН. инфо.

Источник из силовых структур опроверг распространяемую рядом телеграм-каналов информацию о том, что в Рязанской области введен план «Перехват». Об этом стало известно РЗН. инфо.

Ранее в соцсетях сообщалось, что после схода грузового состава полиция разыскивает в городе возможных организаторов, саперы обследуют пути на возможное наличие СВУ в других местах, а в городе объявлен план «Перехват».

Напомним, утром 11 ноября рязанцы слышали сильный грохот в Дягилеве. В МЖД сообщили о сходе 19 вагонов из-за вмешательства посторонних лиц. Shot: вагоны под Рязанью сошли с рельсов из-за подрыва ж/д полотна.

Следователи и криминалисты выехали в Рязанскую область на место схода вагонов. Малков прокомментировал ЧП на железной дороге в Дягилеве.

Появилось видео с места ЧП.