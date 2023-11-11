В Рязани на видео попал вор автомобильных зеркал

В Рязани утром в субботу, 11 ноября, от машины, припаркованной на улице Пушкина, оторвали зеркало.

В Рязани утром в субботу, 11 ноября, от машины, припаркованной на улице Пушкина, оторвали зеркало. Видео с моментом кражи опубликовано в группе «Подслушано у водителей Рязани».

«Сегодня ранним утром от моей машины оторвали зеркало (примерно в 6:05). По камере лица не видно, но у него было что-то еще в руке, как мне кажется, еще одно зеркало», сообщил хозяин автомобиля.

Он попросил очевидцев сообщить информацию о происшествии.