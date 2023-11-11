В Ленобласти 14-летняя упала с пятого этажа заброшенного дома

Девочку со множественными травмами доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что ее брат состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних.

В Бокситогорске Ленобласти 14-летняя девочка попала в реанимацию, упав с пятого этажа заброшенного дома. Там она гуляла со старшим братом, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Девочку со множественными травмами доставили в больницу в состоянии средней тяжести. Известно, что ее брат состоит на учете в отделении по делам несовершеннолетних, как и отец, неоднократно привлекавшийся за неисполнение родительских обязанностей.

Прокуратура организовала проверку.

Напомним, ранее в Новомичуринске следователи занялись проверкой по факту травмирования несовершеннолетнего. 10-летний мальчик выпал из окна третьего этажа, после чего его госпитализировали в больницу.