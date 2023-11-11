Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 11
Вск, 12
Пнд, 13
ЦБ USD 92.05 0.12 11/11
ЦБ EUR 98.32 -0.09 11/11
Нал. USD 92.5 / 93.25 11/11 12:20
Нал. EUR 98.01 / 93.25 10/11 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
Вчера 13:25
5 672
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
2 390
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
8 668
Экология, комфорт и честная цена. Почему коттеджный поселок «Князской...
Купить загородное жилье около Рязани при нынешнем разно...
1 ноября 11:41
6 809
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В Казани археологи нашли вино 200-летней выдержки из Рязанской губернии
Сотрудники Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ нашли остатки винного погреба начала XIX века, сообщает телеграм-канал Археология Поволжья и Урала.

Археологи обнаружили бутылку вина 200-летней выдержки под стенами Казанского Кремля во время раскопок. Сотрудники Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ нашли остатки винного погреба начала XIX века, сообщает телеграм-канал Археология Поволжья и Урала.

Бутылки из зеленого стекла вместимостью 0,3 литра были маркированы сургучевыми клеймами, указывающими на инициалы производителя и год выпуска. Большая часть стеклянной тары оказалась раздавленной, уцелели два экземпляра. В одной из них сохранилась жидкость.

Ученые определили, что тару произвели в 1814—1815 годах на Ширятинской стекольной фабрике Егорьевского уезда Рязанской губернии. Предположительно, обнаруженный погреб относился к церкви Параскевы Пятницкой, а вино использовалось для причастия.

Находку отправят на химический анализ для определения состава винного продукта.