В Казани археологи нашли вино 200-летней выдержки из Рязанской губернии

Сотрудники Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ нашли остатки винного погреба начала XIX века, сообщает телеграм-канал Археология Поволжья и Урала.

Археологи обнаружили бутылку вина 200-летней выдержки под стенами Казанского Кремля во время раскопок. Сотрудники Института археологии имени А. Х. Халикова АН РТ нашли остатки винного погреба начала XIX века, сообщает телеграм-канал Археология Поволжья и Урала .

Бутылки из зеленого стекла вместимостью 0,3 литра были маркированы сургучевыми клеймами, указывающими на инициалы производителя и год выпуска. Большая часть стеклянной тары оказалась раздавленной, уцелели два экземпляра. В одной из них сохранилась жидкость.

Ученые определили, что тару произвели в 1814—1815 годах на Ширятинской стекольной фабрике Егорьевского уезда Рязанской губернии. Предположительно, обнаруженный погреб относился к церкви Параскевы Пятницкой, а вино использовалось для причастия.

Находку отправят на химический анализ для определения состава винного продукта.