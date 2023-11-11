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В Госдуме высказались об ужесточении правил продажи вейпов вплоть до запрета
Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

В России необходимо ужесточить продажу вейпов. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

«Принципиальная позиция Комитета по молодежной политике — последовательно ужесточать правила продажи вейпов вплоть до запрета вкусовых добавок. Соответствующее решение вошло в постановление Государственной Думы по итогам правительственного часа. Будем добиваться, чтобы оно было реализовано», — написал Метелев.

В правительстве экономический и социальный блок не могут договориться по поводу перечня запрета вкусовых добавок к вейпам. Список запрещенных добавок, разработанный Минздравом, отправили на доработку, пояснил Метелев. По его словам, Минфин с Минпромторгом считают убытки, однако «убытков страна несет гораздо больше, подсаживая миллионы детей на „парение“, и равнодушно теряя их на койках реанимаций».

Добавки к вейпам оказывают вред здоровью, поэтому установление запрета на них может стать эффективной мерой, защищающей здоровье граждан, детей и подростков, заявила ранее РИА Новости руководитель центра профилактики и контроля потребления табака НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России д.м.н Маринэ Гамбарян.