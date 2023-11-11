Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования теракта на ж/д в Дягилеве

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования по факту схода вагонов в Рязанской области. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает Информационный центр СКР.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного МСУТ СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования по факту схода вагонов в Рязанской области. Об этом в субботу, 11 ноября, сообщает Информационный центр СКР.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, после схода вагонов грузового поезда в Рязанской области возбуждено уголовное дело о теракте.

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