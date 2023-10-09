Зеленский уволил командующего силами теробороны ВСУ
Владимир Зеленский уволил командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру. Информация опубликована на официальном сайте президента Украины.
«Уволить Танцюру Игоря Ивановича с должности командующего сил территориальной обороны вооруженных сил Украины», — сообщается в документе.
Игорь Танцюра занимал должность с 15 мая 2022 года.
Командующим силами теробороны ВСУ назначили генерал-майора Анатолия Баргилевича. С 2022 года он возглавлял штаб восточной группировки войск, до этого он был заместителем командующего сухопутных войск.