В Якутии на детской площадке женщина накинулась на подростка

На детской площадке в Нерюнгри (Якутия) женщина устроила разборки с подростком. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Россия».

По данным источника, сначала она таскала ребенка за воротник куртки, потом повалила на землю, а после и вовсе стянула верхнюю одежду. Другой мальчик все это время пытался заступиться за друга, а мужчина рядом убеждал женщину отпустить подростка.

Что стало причиной конфликта, не уточняется.

В региональном Следкоме сообщили, что начали проверку.