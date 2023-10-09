В Удмуртии четыре пенсионерки отравились парами хлора, двое из них погибли
В Удмуртии четыре пенсионерки отравились парами хлора, двое из них погибли. Об этом сообщили в Telegram-канале Shot.
По данным канала, все произошло в одном из пансионатов в Ижевске. Четыре пожилых женщины поступили в отделение токсикологии с диагнозом «острое отравление парами хлора». Две из них скончались, другие находятся в тяжелом состоянии.
По предварительной информации, причиной отравления стала дезинфекция помещений в доме престарелых.
Возбуждено уголовное дело.