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В Севастополе 64-летнего мужчину посадили на 14 лет за растление школьницы

В Севастополе суд вынес приговор местному жителю за растление школьницы. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу регионального СК.

В июле 2022 года мужчина встретил на Матросском пляже несколько детей. Он заманил их в безлюдное место и заставил девятилетнюю девочку раздеться. Все происходящее он снимал на телефон.

На следующий день мужчина позвонил школьнице и предложил встретиться. Девочка испугалась и рассказала все родителям, которые написали заявление в полицию.

Мужчину задержали. При обыске у него нашли телефон, в котором восстановили ранее удаленные фотографии с детской порнографией. Всего было сделано более двух тысяч снимков.

Суд назначил мужчине 14 лет колонии строгого режима.