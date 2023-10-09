В Сасовском районе водитель БМВ насмерть сбил рязанца

В Сасовском районе водитель БМВ насмерть сбил рязанца. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел в пятницу, 6 октября, примерно в 21:45, в Сасовском районе, на 34 километре авто дороги «Саблино-Шацк-Касимов». По предварительной информации, 27-летний житель Республики Мордовия на автомобиле BMW X5 сбил переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода 33-летнего рязанца.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.