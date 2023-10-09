В Сараевском районе прокуратура нашла нарушения в работе ФАПа

В Сараевском районе прокуратура нашла нарушения в работе ФАПа. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки фельдшерско-акушерского пункта в селе Муравлянка обнаружили отсутствие пеленального стола, кислородного ингалятора, пульсоксиметра, спирометра и других обязательных медицинских изделий.

Главному врачу «Сараевской МБ» внесено представление, однако допущенные нарушения в полном объеме не устранены. В суд направили исковое заявление с просьбой оборудовать ФАП в соответствии с требованиями.