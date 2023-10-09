В Санкт-Петербурге женщина чуть не задушила своего 13-летнего сына

В Санкт-Петербурге женщина чуть не задушила своего сына. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

О произошедшем стало известно вечером 8 октября, когда мальчик обратился в травмпункт. Медики зафиксировали у него кровоподтеки и ушиб на шее. После того, как они выяснили, откуда у ребенка травмы, информацию передали в полицию.

Правоохранители задержали безработную 50-летнюю мать мальчика. Она находилась в нетрезвом состоянии. В отношении нее составили административный протокол по статье о побоях.