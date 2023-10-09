В Рязанской области нашли труп военного

В Рязанской области нашли труп военного. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости!»

По данным источника, до подписания контракта 48-летний Владимир Г. из Поворино Воронежской области работал в органах и дослужился до майора. Последнее время находился в военном городке под Рязанью, откуда должен был отправиться на СВО.

В воскресенье, 8 октября, тело Владимира нашли на территории воинской части.

Отмечается, что труп был покрыт множеством синяков, ссадин, кровоподтеков на лице и конечностях. Сейчас органы проводят проверку.

Предварительно, смерть мужчины наступила в результате избиения.