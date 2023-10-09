В Рязани задержали двух мужчин за распространение наркотиков

В Рязани задержали двух мужчин за распространение наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Сообщается, что полицейские почти одновременно задержали 28-летнего и 33-летнего рязанцев в разных местах Московского района. По данным оперативников, мужчины занимались сбытом наркотиков, и при личном досмотре у каждого из них были изъяты свертки с запрещенными веществами.

Полицейские также нашли наркотики в ходе поиска на улице Интернациональной и при обследовании в квартирах, где проживали задержанные. В общей сложности из незаконного оборота было изъято около 15 граммов марихуаны.

По предварительной информации, 28-летний рязанец, ранее судимый за разглашение персональных данных, организовал поступление в Рязань марихуаны из южного региона России. Он расфасовывал получаемый наркотик по сверткам и размещал рекламу в теневом сегменте интернета. Для раскладывания закладок он привлек своего знакомого, ранее судимого за незаконное хранение наркотиков.

Возбуждено уголовное дело.