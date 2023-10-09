В Рязани полицейские задержали объявленного в федеральный розыск мужчину

В воскресенье, 8 октября, около 18:00 сотрудники ППС на улице Бирюзова в Рязани обратили внимание на прохожего, который при их появлении резко изменил траекторию движения и ускорил шаг. Полицейские догнали и остановили его.

Отмечается, что 41-летний уроженец Хабаровского края объявлен в федеральный розыск. В настоящее время он является фигурантом уголовного дела по фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

Злоумышленник на заседания суда не являлся. Местонахождение его было неизвестно.

В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.