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В России вдвое увеличат размер выплат по больничному

В России вдвое увеличат размер выплат по больничному. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на минтруда.

По данным издания, максимальный размер выплат по больничному за один день увеличат более чем в два раза — с 2,7 тысяч рублей до 5,7 тысяч рублей в 2025 году.

Также газете сообщили, что предельные суммы пособий по беременности и уходу за ребенком до полутора лет также повысятся — до 794,4 тыс. и 68,9 тыс. рублей соответственно.

Отмечается, что изменения произойдут благодаря введению единого тарифа страховых взносов, из-за чего Соцфонд получает дополнительные доходы. Эксперты подтверждают, что увеличение лимитов поддержки позволит повысить качество жизни некоторых слоев населения, особенно семей с детьми.