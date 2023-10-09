В Подмосковье мужчина до смерти избил знакомого и сжег его тело в сарае

В Подмосковье мужчина до смерти избил знакомого и сжег его тело в сарае. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел 8 октября в городе Шатура. Мужчины выпивали в сарае одного из них. В какой-то момент между ними произошла ссора, которая переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес знакомому удар кирпичом по голове.

После удара кирпичом 64-летний мужчина скончался. После этого нападавший решил скрыть преступление и поджег сарай.

Тело мужчины нашли приехавшие на место пожарные.

Полиция возбудила уголовное дело.