В Новокузнецке подросток лишился глаза после похода в тир

В Новокузнецке 17-летний подросток лишился глаза после похода в тир. В него из пистолета выстрелил мужчина. Об этом сообщает LIFE со ссылкой на следственный комитет по региону.

«В средствах массовой информации сообщалось, что в тире одного из парков культуры и отдыха в Кемеровской области мужчина из пистолета выстрелил в глаз 17-летнему подростку», — указали в следкоме.

Отмечается, что врачи несвоевременно оказали помощь пострадавшему, поэтому спасти глаз не удалось.

Проводится проверка.