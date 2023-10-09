Владельцу базы отдыха в Рязанской области огласили приговор за взрыв газа в гостевом доме

Владельцу базы отдыха в Рязанской области огласили приговор за взрыв газа в гостевом доме. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета по региону.

Установлено, в ночь с 13 на 14 февраля 2021 года в одном из домов в деревне Белозерье Клепиковского района, произошел хлопок газа и начался пожар. Отдыхающие были вынуждены эвакуироваться из здания через окна, в том числе, выпрыгивая в снег и бросая детей вниз с высоты второго этажа.

Утечка газа образовалась из-за того, что владелец самовольно отключил газовый котел в домике от централизованной системы газоснабжения и подключил к газовому баллону без использования предохранительных устройств.

Приговором суда виновному назначен штраф.

Напомним, ранее появились кадры из сгоревшего гостевого дома.