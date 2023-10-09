В аэропорту Домодедово в чемодане у пассажира взорвалась свето-шумовая граната

В аэропорту Домодедово в чемодане у пассажира взорвалась свето-шумовая граната. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 54-летний мужчина взял с собой в путешествие свето-шумовую гранату. Ее обнаружили, когда багаж скользил через рентген. Когда к мужчине подошли полицейские и начали задавать вопросы, граната сдетонировала.

«При осмотре выяснилось, что граната не боевая — имитация — и используется для игры в страйкбол. После чего в руках пассажира произошло срабатывание данного устройства, произошел хлопок. Пассажир был задержан сотрудниками полиции. Пострадавших нет. На работу аэропорта данный инцидент не повлиял», — пояснили в пресс-службе аэропорта.