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«Ударная десятка» на Рязанском приборном заводе побила рекорд по количеству участников

На Государственном Рязанском приборном заводе (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) состоялся чемпионат по силе удара «Ударная десятка», приуроченный к 105-летию предприятия. В состязаниях приняли участие 4163 работника АО «ГРПЗ» и филиала предприятия — Касимовского приборного завода. Это рекордное количество участников на предприятии с момента старта мероприятия.

Соревнования проходили среди мужчин и женщин в двух категориях: «Один удар» и «Серия ударов». В первом случае участники наносили три удара по груше-силомеру, в личный зачет шел лучший результат. Во второй категории в течение 30 секунд соревнующиеся ударяли по груше обеими руками: учитывалась итоговая сумма «выбитых» килограммов.

Открывая мероприятие, генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов поприветствовал заводчан и организаторов состязаний: «Сегодня мы уже в пятый раз проводим у себя чемпионат по силе удара „Ударная десятка“. И происходит это в особое для Государственного Рязанского приборного завода время — в этом году наше предприятие отмечает свое 105-летие. Завод имеет богатые корпоративные традиции, среди которых спорт — один из безусловных приоритетов. Уверен, что и сегодня „Ударная десятка“ будет успешной, и каждый из вас получит заряд бодрости и энергии!»

По итогам соревнований в категориях «Один удар» и «Серия ударов» среди мужчин победу одержал регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов Дмитрий Небольсин, выбивший 1040 кг и 23380 кг соответственно. Среди женщин золото в категории «Один удар» — у оператора прецизионной фотолитографии Елены Шевцовой, выбившей 406 кг, в категории «Серия ударов» — у инженера-конструктора Юлии Финк — 9898 кг.

Среди женщин победителем в номинации «50+" в обеих категориях стала оператор котельной Касимовского приборного завода Елена Белозерская. Среди мужчин в этой же номинации в категории «Один удар» золотую медаль выиграл начальник цеха ГРПЗ Сергей Ермихин, а в «Серии ударов» — электросварщик ручной сварки Касимовского приборного завода Дмитрий Дряхлых.

Все участники чемпионата получили сертификаты со своими результатами. Победители и призеры награждены дипломами и медалями.

«Ударная десятка» — корпоративный проект Госкорпорации Ростех и спортивного клуба «Академия бокса». Проводится ежегодно с 2017 года.