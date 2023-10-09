ТАСС: в Израиле без вести пропали четыре россиянина

Четыре гражданина России официально числятся в Израиле пропавшими без вести после атаки на страну со стороны палестинских радикалов из ХАМАС. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство страны в Израиле.

«По состоянию на 16:00 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», — сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

Отмечается, что сотрудники российской дипмиссии пристально следят за развитием событий и постоянно оказывают помощь находящимся в Израиле гражданам.

«Консульский отдел посольства России находятся в контакте с родственниками людей и оказывает им необходимое содействие. Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать в круглосуточном режиме с поступающими обращениями и звонками», — заключила Рязанова.