Сентябрь-2023 стал самым засушливым в истории Рязанской области

Сентябрь-2023 стал самым засушливым в истории Рязанской области. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

По данным синоптиков, в этом году сентябрь в Рязанской области стал самым сухим за всю историю метеонаблюдений. Местами по области количество выпавших осадков за месяц составило всего 11% от нормы, по всей области не выпало и трети месячной нормы осадков.

Напомним, что самым дождливым месяцем в истории Рязанской области стал июль.