Рязанские хирурги спасли 10-летнего мальчика

Рязанские хирурги спасли 10-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Отмечается, что ребенок поступил в хирургическое отделение областной детской клинической больницы имени Дмитриевой с признаками «острого аппендицита». Но врачи знали, что под такой диагноз часто маскируется дивертикул Меккеля. Патология может не проявляться совсем, но в ряде случаев приводит к серьезным осложнениям.

«Во время лапароскопии мы увидели, что аппендикс не изменен, а воспален именно дивертикул. Двумя движениями сшивающего аппарата получилось удалить его и удачно закончить операцию. Если бы не своевременное проведение хирургического вмешательства, то дело могло закончиться перитонитом и гораздо более тяжелой операцией с рисками серьезных осложнений», — сообщил и.о. заведующего хирургическим отделением Рязанской ОДКБ Илья Ларькин.

Во время операции специалисты использовали недавно приобретенные современные линейные сшивающие аппараты.

«Теперь мы можем существенно увеличить количество таких хирургических вмешательств. Прежде приходилось работать вручную, это занимало много времени. Теперь резекцию можем делать буквально двумя движениями. Шов получается более надежным, нежели ручной», — подчеркнул врач.