Рязанец пожаловался на отсутствие остановочного павильона на улице Семчинской

В Рязани пожаловались на остановку около дома № 3 на Семчинской улице. Пост опубликован в группе «Рязань».

Жители недовольны тем, что остановка никак не оборудована. Нет ни навеса, ни асфальта. Стоит только знак «Остановка».

"Знак остановки стоит уже давно, транспорт регулярно останавливается, людей в часы пик собирается очень много, особенно детей, которые вынуждены ездить в школу в Канищево, т. к в нашем районе ее пока нет. Погода сейчас дождливая, кругом грязь и лужи, да и спрятаться от дождя некуда", — пишет автор поста.