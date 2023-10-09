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Рязанцы пожаловались, что в онкодиспансере не работает отопление

Рязанцы рассказали, что в новом онкодиспансере не работает отопление. Они сообщили об этом под постами губернатора Павла Малкова.

Отметим, что центральное отопление по всему городу включили в субботу, 7 октября. Сообщение о ситуации в рязанском онкодиспансере написали в воскресенье, 8 октября.

«Онкодиспансер замерзает. Люди уже не знают что на себя надеть. Когда будет отопление? Многие люди после операций, холод собачий», — отметила рязанка.

Власти ответили на жалобу женщины и пояснили, что вопрос с отоплением решается.

«Приносим извинения за эту ситуацию. Сейчас как раз занимаются запуском отопления», — написал минздрав.