Руководителя рязанского строительного предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщило региональное управление Следкома.
По информации следствия, генеральный директор предприятия оформил фиктивные сделки по покупке в четвертом квартале 2021 года товаров у ряда коммерческих организаций. В действительности они их не поставляли. Глава предприятия же представил декларацию по НДА за указанный период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате предприятие не исчислило и не уплатило налог на сумму почти 20 миллионов рублей.
Уголовное дело о налоговом преступлении возбуждено на основании материалов камеральной проверки регионального УФНС и результатов оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.
Идет сбор доказательств. Следствием будут приняты меры по возмещению ущерба бюджетной системе РФ.