Руководителя рязанского строительного предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов

Руководителя рязанского строительного предприятия осудят за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщило региональное управление Следкома.

По информации следствия, генеральный директор предприятия оформил фиктивные сделки по покупке в четвертом квартале 2021 года товаров у ряда коммерческих организаций. В действительности они их не поставляли. Глава предприятия же представил декларацию по НДА за указанный период с заведомо ложными сведениями в налоговый орган. В результате предприятие не исчислило и не уплатило налог на сумму почти 20 миллионов рублей.

Уголовное дело о налоговом преступлении возбуждено на основании материалов камеральной проверки регионального УФНС и результатов оперативно-розыскной деятельности УЭБ и ПК УМВД России по Рязанской области.

Идет сбор доказательств. Следствием будут приняты меры по возмещению ущерба бюджетной системе РФ.