Рогозин заявил о переброске бронетехники ВСУ в Запорожской области

Член Совета Федерации от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил о переброске в Орехов бронетехники ВСУ. Об этом сообщило ТАСС.

«Артиллерийские наблюдатели и разведчики 58-й армии России засекли передвижение с началом темноты беспрецедентно большого количества украинской бронетехники на запорожском фронте. Колонна из не менее чем 40 танков и БМП вошла в город Орехов, занятый войсками киевского режима», — сказал Рогозин.

Отмечается, что предположительно ВСУ планируют новую попытку прорвать оборону российских сил на этом участке фронта.