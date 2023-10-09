Пушков: важность Украины для стран Запада снизится из-за конфликта в Израиле

Важность Украины для стран Запада снизится из-за конфликта в Израиле. Об этом сообщил сенатор Алексей Пушков.

По его словам, США будут работать на «два фронта» — украинский и израильский, в противном случае «все убедятся», что Штаты не выносят бремени «глобального лидерства».

«Но, как бы они ни пытались действовать на обоих направлениях, приоритетность Украины в политике Запада неизбежно снизится. Ближний Восток загорелся не на шутку», — отметил политик.