Прокуратура напомнила рязанцам об уголовном наказании за сбор краснокнижных грибов

Прокуратура напомнила рязанцам об уголовном наказании за сбор краснокнижных грибов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В прокуратуре напомнили, что с 12 октября в России вводится уголовная ответственность за умышленное уничтожение, повреждение, незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации или охраняемым международными договорами Российской Федерации

Также устанавливается уголовная ответственность за контрабанду указанных объектов растительного мира и грибов.