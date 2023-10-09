Дудукина официально назначили главой рязанского отделения Пенсионного фонда

На сайте Фонда пенсионного и социального страхования указали управляющим Сергея Дудукина.

Напомним, что о назначении Дудукина на должность руководителя Фонда стало известно днем ранее — 8 октября.

Ранее Сергей Дудукин работал в правительстве Рязанской области, возглавлял комитет по делам печати и информации, а также был заместителем губернатора. До этого на протяжении пяти лет он занимал пост вице-губернатора Тверской области.