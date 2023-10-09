Полицейские задержали рязанца, который пытался зарезать двух знакомых

Полицейские задержали рязанца, который пытался зарезать двух знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, нападавший пришел в гости к знакомым мужчине и женщине. Компания выпивала, и в какой-то момент между ними произошел словесный конфликт. После словесной перепалки, 30-летний рязанец взял со стола нож и нанес им удары женщине в область живота и ее сожителю в область лица, живота, кисти.

Соседи услышали крики за стенкой, вызвали бригаду скорой помощи. На происшествие оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Мужчину арестовали.