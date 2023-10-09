Под Петербургом мужчина расчленил своего приятеля

В Ленинградской области 7 октября мужчина убил и расчленил своего товарища. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в поселении Мичуринское. Два приятеля выпивали в квартире на Озером переулке. В один момент между ними произошла ссора, в результате которой владелец квартиры взял нож и зарезал собеседника.

Через несколько часов домой пришел брат хозяина квартиры. Он увидел, как родственник пытается расчленить труп и вызвал полицию.

В отношении предполагаемого убийцы возбудили уголовное дело по статье «Убийство».