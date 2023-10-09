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Песков: снижение поставок оружия ВСУ неизбежно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тенденция на снижение поставок оружия Вооруженным силам Украины со стороны Запада является неизбежной. Об этом сообщает «RT на русском».

«Мы неоднократно говорили, что процесс накачивания Киева вооружениями, он и с фактологической, и с эмоциональной, и с финансовой, и с технологической точек зрения так или иначе пойдет на снижение», — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля назвал этот процесс неизбежным, поскольку технические возможности западных стран имеют свой предел, а деньги имеют свойство заканчиваться.