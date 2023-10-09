Новым главой МО МВД «Ряжский» стал Геннадий Рыбин

Подполковник полиции Геннадий Рыбин назначен руководителем межмуниципального отдела МВД России «Ряжский». Об этом сообщило издательство «Пресса» .

Рыбин родился в Ряжске, ему 47 лет. Он окончил МИЭМП по специальности «Юриспруденция». Общий стаж службы в правоохранительной системе — 27 лет.

Он начинал работу оперативным сотрудником угрозыска ОВД Ряжского района. Работал начальником отделения уголовного розыска, начальником полиции МО МВД России «Ряжский». Последние четыре года Геннадий Рыбин возглавлял межмуниципальный отдел МВД России «Михайловский». У него есть медали МВД России «За отличие в службе» всех степеней.