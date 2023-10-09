На семи улицах Рязани 10 октября отключат холодную воду
На семи улицах Рязани 10 октября отключат холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
Во вторник, 10 октября, с 09:00 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Горького, дом № 10 (МБУДО ДШИ № 1, 2);
- улица Циолковского, дома № 12 (ГАУК Рязанский музыкальный театр), № 14, № 16, № 18/6, № 20, № 21, № 22 (ОГБПОУ РС), № 23,№ 24 (НИИГРП Плазма);
- улица Юннатов, дома № 1/8 (МБДОУ Детский сад № 70), № 2/6, № 4;
- улица 1-я Прудная, дома № 16, № 16-а, № 18-а (МБДОУ Детский сад № 105), № 20 корпус 1, № 20-б (МБДОУ Детский сад № 105), № 21, № 22, № 24, № 24-а;
- улица Связи, дома № 10 корпус 1, № 10, № 11 (МКУ Техобеспечение), № 11-а (МКУ Техобеспечение), № 12, № 12-а, № 13, № 14 (МКУ Техобеспечение), № 15, № 15-а (МБУК ЦСДБ города Рязани/филиал № 6), № 17 (ГАУ РО Издательство «Пресса»), № 17, № 17-а (МБОУ Школа № 38), № 18, № 19, № 20, № 22 (ГБУ РО Городская поликлиника № 12), № 22, № 9;
- улица Соколовская, дом № 1-в (Райгаз);
- улица Связи, дома № 10-б (магазин Апельсин), № 16 (магазин «Пятерочка»).