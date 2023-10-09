На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП с автомобилем Росгвардии

На Московском шоссе в Рязани произошло ДТП с автомобилем Росгвардии. Об этом сообщают очевидцы в группе «Подслушано у водителей Рязани» «ВКонтакте».

Отмечается, что авария случилась после путепровода в среднем ряду в сторону ТД «Барс». Машина Росгвардии врезалась в «Киа».

Информация о пострадавших не поступала. Подробности устанавливаются.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе регионального управления Росгвардии. По словам представителей ведомства, ДТП с участием служебного автомобиля вневедомственной охраны не было. «В виду отсутствия повреждений и претензий друг к другу, водители разъехались. Экипаж продолжил патрулирование по маршруту», — отметили в ведомстве.